Lewis Hamilton | Mi aspettavo di più dalla Ferrari Il GP d'Australia? Questa gara è un'incognita

Lewis Hamilton, settimo nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, ha dichiarato di essere deluso dal risultato e si è espresso sulla Ferrari, affermando che la scuderia italiana possiede ancora un potenziale da sfruttare. La gara in Australia rimane un’incognita per tutti i piloti, e Hamilton ha sottolineato come si aspetti di vedere sviluppi durante la competizione.

