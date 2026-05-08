Ha un malore e invade la corsia opposta | scontro tra tre auto a Endine Gaiano

Nella mattina di venerdì 8 maggio, lungo la strada provinciale che attraversa Endine Gaiano, si è verificato un incidente tra tre auto. Secondo quanto riferito, un conducente ha accusato un malore e ha invaso la corsia opposta, provocando lo scontro tra i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente stradale nella mattinata di venerdì 8 maggio lungo la provinciale che attraversa Endine Gaiano, dove sono rimaste coinvolte tre persone in uno scontro tra veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da un malore accusato dalla conducente di una delle auto coinvolte. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e andando a scontrarsi con un veicolo che procedeva nel senso contrario di marcia. Soccorsa in codice giallo, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le altre due persone coinvolte sono invece state trasferite in ambulanza all’ospedale di Gazzaniga.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Violento scontro sulla Pontina, camion invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto: 2 mortiDue morti è il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina su via Pontina all'altezza di Aprilia.

Ubriaco invade la corsia opposta e si schianta contro un'altra autoIncidente senza gravi conseguenze quello accaduto nella notte lungo la Statale 654 a Due Case di Podenzano.

Contenuti utili per approfondire

Ha un malore e invade la corsia opposta: scontro tra tre auto a Endine GaianoTre donne coinvolte: una di loro è stata portata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, le altre due in ambulanza a Gazzaniga. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale del Lago di Endine e Val Bo ... bergamonews.it

Incidente Endine Gaiano, zona Minuscoli: cos’è successo? Indagini in corso, elisoccorso decollatoApprendiamo, grazie alle notizie e alle foto de La Valcamonica Là Ghé, di un incidente drammatico a Endine Gaiano, nel Bergamasco, in zona di Minuscoli. Da quanto è noto per il momento, già intorno ... alphabetcity.it