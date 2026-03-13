Violento scontro sulla Pontina camion invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto | 2 morti

Questa mattina sulla via Pontina, nei pressi di Aprilia, si è verificato un incidente tra un camion e un'auto. Il camion ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro il veicolo che stava transitando in senso opposto. L'incidente ha causato la morte di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare per le vittime.

Due morti è il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina su via Pontina all'altezza di Aprilia. Un camion ha invaso la corsia di marcia opposta e ha urtato un'auto.