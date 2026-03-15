Del Toro | primo messicano a vincere una tappa del Tirreno

Isaac Del Toro, ciclista messicano, ha conquistato una tappa del Tirreno-Adriatico, diventando il primo atleta del suo paese a ottenere questo risultato nella gara italiana. La sua vittoria rappresenta un momento importante per il ciclismo messicano e si è verificata durante una delle tappe più prestigiose del circuito. La competizione si è conclusa con la sua affermazione in un percorso di alta difficoltà.

Isaac Del Toro ha segnato la storia del ciclismo italiano con una vittoria storica sul Tirreno-Adriatico. Il corridore messicano dell’UAE Emirates si è imposto nella sesta tappa a Camerino, superando i rivali negli ultimi metri. La gara si è conclusa con un finale esplosivo dove l’americano ha lasciato indietro Matteo Jorgenson e Giulio Pellizzari. Questo successo rappresenta il primo trionfo di un atleta messicano in questa corsa. Il Finale Esplosivo di Camerino. L’azione decisiva si è scatenata quando il percorso saliva verso il traguardo nella regione marchigiana. Con 500 metri mancanti, Pellizzari era stato raggiunto da un attacco improvviso, ma Del Toro ha risposto con una mossa dominante negli ultimi duecento metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Del Toro: primo messicano a vincere una tappa del Tirreno Articoli correlati LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro piega le difese di Tiberi. Tappa e maglia per il messicano13:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa dell’UAE Tour. Tirreno Adriatico 2026, tappa 6 a Del Toro. Cuore Pellizzari: la nuova classificaCamerino, 14 marzo 2026 - La tappa 6 della Tirreno Adriatico 2026 porta la corsa da San Severino Marche a Camerino dopo 188 km, con 4 GPM da scalare,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Del Toro Temi più discussi: Tirreno Adriatico: Van der Poel vince la 2ª tappa, Del Toro primo in classifica generale; Del Toro pigliatutto - RadioCorsaWeb - Il ciclismo amatoriale a portata di ClicK; Del Toro è sempre più il leader (Pellizzari secondo). Tirreno Adriatico, fari sull'ultimo atto a San Benedetto; Strade Bianche – Pogacar cala il poker. Milano-Torino 2025, vince Isaac Del Toro: primo messicano a conquistare la classicaTanto Messico e poche nuvole oggi alla Milano-Torino. La corsa più antica al mondo (la prima edizione nel 1876) vede ancora il dominio della UAE e la prima vittoria di un corridore messicano. Già ieri ... sport.sky.it Ciclismo, Milano-Torino: vince Isaac Del ToroIsaac Del Toro è il primo messicano a vincere la Milano-Torino. Il messicano del team Uae Emirates conquista la 106esima edizione della corsa imponendosi allo sprint sul britannico Ben Tulett (Visma ... rainews.it Siparietto in studio, Gramellini e Sallusti: “Siamo colleghi e tifosi del Toro”, “Nessuno è perfetto” x.com Leader che vince da leader. Isaac Del Toro non si nasconde, non amministra, non aspetta. Nella tappa che parte da San Severino e arriva a Camerino il messicano trionfa e legittima il primato in generale. Johannessen e Jorgenson sul podio. Dietro di loro facebook