Il design del caffè conquista la Thailandia | al Nextopia la mostra sull’espresso italiano

A Bangkok, dal 23 aprile al 12 maggio 2026, si tiene una mostra intitolata “Passione italiana: l’arte dell’espresso”. L’evento si svolge presso Nextopia e presenta una serie di esposizioni dedicate al caffè espresso, simbolo del Made in Italy. L’iniziativa intende mettere in luce le peculiarità e la tradizione legata a questa bevanda, attirando appassionati e visitatori interessati alla cultura del caffè.

Dal 23 aprile al 12 maggio 2026 Bangkok ospita “Passione italiana: l’arte dell’espresso”, un’esposizione dedicata a uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy: il caffè. La mostra, allestita presso il NEXTOPIA: co-creating communities for a better world all’interno del Siam Paragon, è promossa dall’Istituto italiano di Cultura e si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy. Dopo aver fatto tappa in Europa, Stati Uniti, Brasile e Cina, l’esposizione approda in Thailandia con un racconto che intreccia estetica, tecnologia e cultura del caffè attraverso 40 oggetti tra macchine professionali e domestiche, servizi e tazzine.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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