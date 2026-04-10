Nel fine settimana dal 10 al 12 aprile si svolgono diversi eventi in città. Tra le iniziative, ci sono la mostra «Museum Dreams» e lo spettacolo «Eccoci qui». Si terrà anche il raduno «Bèrghem Bug» e l’anteprima della «Fiera dei Librai». Inoltre, si svolge «La Festa di Primavera» con diverse attività dedicate alla comunità locale.

Guida. Da «Museum Dreams» allo spettacolo «Eccoci qui», dal raduno «Bèrghem Bug» all’anteprima della «Fiera dei Librai», passando per «La Festa di Primavera». Ecco i nostri consigli per questo weekend Tra grigliate, pranzi in famiglia, gite fuoriporta e una buona dose di relax. il lungo weekend di Pasqua sembra ormai un lontano ricordo. Per fortuna il prossimo fine settimana è alle porte e noi non ci facciamo trovare impreparati. Ecco a voi una ricca proposta di appuntamenti che vi faranno tornare, ancora per un po’, in modalità vacanza. Apre le sue porte al pubblico « Museum Dreams », la prima grande retrospettiva in Italia dedicata a Isaac Julien, tra i più influenti artisti contemporanei della scena internazionale, che sarà visitabile presso gli spazi di gres art 671 fino al 4 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile)

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