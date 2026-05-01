Guida agli eventi del weekend 01 – 03 maggio

Per il fine settimana dal primo al tre maggio sono previsti diversi eventi nella zona. Tra questi, si svolge il «Festival degli Spaventaperrri», si tiene un «Concertino» musicale, e si celebra il «Centenario della Capitanio». Inoltre, si svolge una «Passeggiata di primavera con gli asinelli» e si organizza la «100 km e 10 castelli». Sono previsti appuntamenti che coinvolgono varie attività e iniziative locali.

Guida. Dal «Festival degli Spaventapasseri» al «Concertino», dal «Centenario della Capitanio» alla «Passeggiata di primavera con gli asinelli», passando per la «100km e 10 castelli». Ecco i nostri consigli per questo weekend Quest’anno Il Primo maggio ci regala un weekend lungo, un giorno in più di meritato riposo. Con il sole e il caldo dalla nostra parte, è il momento di approfittarne per vivere nuove avventure all’aria aperta. E per vostra fortuna, abbiamo raccolto gli eventi più interessanti per aiutarvi ad organizzare il vostro weekend ideale. Il weekend lungo inizia con i festeggiamenti per la festa dei lavoratori. Se non avete l’occasione di assistere al «Concerto del Primo Maggio» di Roma, potete comunque andare al NXT Station per il « Concertino ».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio) BOMBA ATOMICA Hai CHIUSO con questo DESTINOAccade dal 27 aprile al 3 maggio Notizie correlate Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio) Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (6 – 8 marzo) Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile); Fuorisalone 2026: le installazioni più belle che abbiamo visto a Milano; Fuorisalone 2026 a Milano: guida agli eventi gratis; Fuorisalone 2026: guida agli eventi da vedere nel weekend - Fuorisalone 2026: A Guide to Events in All the Districts. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio)Q uest’anno Il Primo maggio ci regala un weekend lungo, un giorno in più di meritato riposo. Con il sole e il caldo dalla nostra parte, è il momento di approfittarne per vivere nuove avventure ... ecodibergamo.it Guida agli appuntamenti celesti che trasformeranno le notti di maggio in un racconto magico tutto da guardare - facebook.com facebook Guida agli appuntamenti celesti che trasformeranno le notti di maggio in un racconto magico tutto da guardare x.com