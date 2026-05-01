Guida agli eventi del weekend 01 – 03 maggio

Da ecodibergamo.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il fine settimana dal primo al tre maggio sono previsti diversi eventi nella zona. Tra questi, si svolge il «Festival degli Spaventaperrri», si tiene un «Concertino» musicale, e si celebra il «Centenario della Capitanio». Inoltre, si svolge una «Passeggiata di primavera con gli asinelli» e si organizza la «100 km e 10 castelli». Sono previsti appuntamenti che coinvolgono varie attività e iniziative locali.

Guida. Dal «Festival degli Spaventapasseri» al «Concertino», dal «Centenario della Capitanio» alla «Passeggiata di primavera con gli asinelli», passando per la «100km e 10 castelli». Ecco i nostri consigli per questo weekend Quest’anno Il Primo maggio ci regala un weekend lungo, un giorno in più di meritato riposo. Con il sole e il caldo dalla nostra parte, è il momento di approfittarne per vivere nuove avventure all’aria aperta. E per vostra fortuna, abbiamo raccolto gli eventi più interessanti per aiutarvi ad organizzare il vostro weekend ideale. Il weekend lungo inizia con i festeggiamenti per la festa dei lavoratori. Se non avete l’occasione di assistere al «Concerto del Primo Maggio» di Roma, potete comunque andare al NXT Station per il « Concertino ».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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