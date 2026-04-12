Russia-Ucraina | scambio di prigionieri prima della tregua ma la Pasqua non ferma le armi

Nelle prime ore di sabato 11 aprile, alle 16, è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, previsto in vista delle festività pasquali ortodosse. Prima dell'inizio del periodo di tregua, sono stati effettuati uno scambio di prigionieri tra le parti. Tuttavia, nonostante l'accordo, le armi non si sono fermate e le tensioni sono proseguite.

Il cessate il fuoco concordato tra Russia e Ucraina in vista della Pasqua ortodossa è iniziato dalle 16 di sabato 11 aprile. Anche se la situazione, soprattutto sul campo, resta estremamente precaria, i due Paesi si sono scambiati reciprocamente 175 prigionieri. Un’iniziativa che il Cremlino ha definito «a carattere umanitario». Nonostante la tregua dovrebbe durare fino a mezzanotte di domenica 12 aprile, sia la Russia che l’Ucraina si stanno accusando reciprocamente di aver violato l’accordo. Scambio reciproco di prigionieri tra Russia e Ucraina, ma il cessate il fuoco?. Le parti in conflitto si sono scambiante, poche ore prima dell’entrata in vigore di un cessate il fuoco temporaneo, ben 175 prigionieri di guerra attraverso una mediazione facilitata dagli Emirati Arabi Uniti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Russia-Ucraina: scambio di prigionieri prima della tregua, ma la Pasqua non ferma le armi Ucraina, rilasciati 157 prigionieri nello scambio con la Russia(LaPresse) Momenti di forte emozione in Ucraina, dove numerose famiglie hanno potuto riabbracciare i propri cari dopo il rilascio di prigionieri... Russia-Ucraina, c’è l’accordo sullo scambio di 314 prigionieriL’annuncio odierno segna un passaggio di fondamentale importanza nel panorama geopolitico attuale, portando una ventata di speranza in un conflitto...