Guerra in Iran oggi 10 giorni di tregua in Libano Trump torna ad attaccare l’Italia | Non ci ha aiutati non la sosterremo

Oggi si sono registrate novità in diverse zone di crisi. In Libano si conclude un periodo di tregua di dieci giorni, mentre nello Stretto di Hormuz la Marina americana mantiene il blocco. Nel frattempo, si è tenuto un vertice tra alcuni paesi europei, e l’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato nuovamente l’Italia, affermando che non ha fornito aiuto durante un recente episodio internazionale.

Roma, 17 gennaio 2026 – La tregua di 10 giorni in Libano, le tensioni nello Stretto di Hormuz con il blocco americano e il vertice dei Volenterosi in Europa, e Trump che torna puntare il dito contro l’Italia. “A Italy wasnt't there for us, we won't be there for them!", ha scritto su Truth il presidente Usa Donald Trump commentando un articolo del 'Guardian' che parla della mancata concessione dell'utilizzo della base di Sigonella ai jet statunitensi nei giorni scorsi. "L'Italia non ci ha sostenuto, quindi noi non sosterremo loro!", scrive minaccioso Trump. https:www.quotidiano.netvideoesterirubio-trattative-israele-libano-unopportunita-storica-cyn1s9ef La diretta.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran oggi, 10 giorni di tregua in Libano. Trump torna ad attaccare l’Italia: “Non ci ha aiutati, non la sosterremo” Iran, Trump esulta per l’attacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele Notizie correlate Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Trump, "Iran pronto a consegnare l'uranio"Scattata alle 23 di ieri ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano . Guerra, il Pentagono: “Pronti a riprendere i combattimenti se negoziato fallisce”. Libano e Israele, tregua di 10 giorni. Iran respinge richiesta sospensione arricchimento uranioI contatti tra Washington e Teheran “potrebbero riprendere nei prossimi due giorni” dopo il vertice saltato a Islamabad, ma “in un altro luogo che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Medio Oriente, continuano colloqui Usa-Iran sulla tregua: Trump fiducioso ma Teheran frena; USA: dalla tregua con l’Iran alla guerra Maga; L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; Usa e Iran vicini all'accordo per la fine della guerra. La Casa Bianca valuta un secondo incontro in Pakistan. Guerra in Iran, diretta. Scatta la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Trump: «Teheran pronta a consegnare l'uranio arricchito»Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano, annunciata da Trump come «la decima guerra» a cui riuscirà a porre fine. «Spero che Hezbollah si comporti ... leggo.it Guerra in Iran oggi, 10 giorni di tregua in Libano. Trump torna ad attaccare l’Italia: Non ci ha aiutati, non la sosterremoIl cessate il fuoco con Hezbolla potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nei negoziati fra Washington e Teheran ... quotidiano.net "I signori della guerra fingono di non sapere che basta un attimo a distruggere, ma spesso non basta una vita a ricostruire". Lo ha detto papa Leone a Bamenda, nel Camerun anglofono. "Fingono di non vedere che occorrono miliardi di dollari per uccidere e d - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #PapainCamerun I signori della guerra fingono di non sapere che basta un attimo a distruggere, ma spesso non basta una vita a ricostruire. Fingono di non vedere che occorrono miliardi di dollari per devastare, ma non si trovano le risorse a x.com