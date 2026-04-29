Il leader russo ha inviato un messaggio al presidente americano proponendo di raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina il 9 maggio, data simbolica legata alla fine della Seconda guerra mondiale. La proposta prevede un'interruzione delle ostilità per favorire la stabilizzazione del fronte e aprire a possibili collaborazioni nel settore energetico tra le due nazioni. La comunicazione è stata diffusa attraverso canali ufficiali e non sono stati ancora annunciati eventuali riscontri.

? Cosa sapere Putin propone a Trump un cessate il fuoco in Ucraina per il 9 maggio.. L'accordo mira a stabilizzare il fronte e favorire la cooperazione energetica tra Mosca e Washington.. Putin propone a Trump un cessate il fuoco in Ucraina per il prossimo 9 maggio, aprendo una finestra di tregua durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria dopo una conversazione durata novanta minuti tra i due leader. Il Cremlino ha dato il via a una nuova fase diplomatica attraverso un colloquio definito dai funzionari russi come professionale e cordiale. Durante la telefonata, avvenuta su iniziativa del leader russo, Donald Trump ha manifestato la propria vicinanza alla proposta di sospensione delle ostilità avanzata dallo zar.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin a Trump: tregua in Ucraina il 9 maggio, via libera alla pace

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