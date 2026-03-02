Va in pensione il luogotenente Mezzavilla

Il luogotenente dell'Arma dei carabinieri, Corrado Mezzavilla, si avvia alla pensione dopo aver trascorso molti anni in servizio presso la compagnia di Portogruaro. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine, che hanno annunciato il suo ritiro ufficiale. Mezzavilla ha dedicato gran parte della sua carriera alla tutela della sicurezza pubblica nella zona.

Stamattina, lunedì 2 marzo, è stato salutato e ringraziato per il suo grande lavoro nel Portogruarese dal sindaco della Città del Lemene, Luigi Toffolo e da diversi primi cittadini del mandamento Dopo decenni di onorata carriera, torna a prendersi il suo tempo il luogotenente dell'Arma dei carabinieri della compagnia di Portogruaro, Corrado Mezzavilla, arrivato alla pensione. Stimato comandante per il suo grande lavoro svolto in tutto il territorio, che conosceva palmo a palmo, ha ricevuto stamattina, lunedì 2 marzo, i ringraziamenti del sindaco della Città del Lemene, Luigi Toffolo in rappresentanza di tutta la comunità e di diversi... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Morcone saluta il Luogotenente Giuseppe Petrone in pensioneDopo una lunga carriera al servizio delle istituzioni e dei cittadini, il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Petrone, Comandante della Stazione... Leggi anche: Il luogotenente Di Renzo inizia la pensione: "Curriculum esemplare"