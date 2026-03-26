Questa mattina la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso le sedi del ministero della Difesa, di Terna, di Rete Ferroviaria Italiana e del Polo strategico nazionale. Sono 26 le persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione. Le operazioni si sono svolte in vari uffici e ambienti delle organizzazioni coinvolte.

La Guardia di Finanza ha avviato questa mattina una vasta serie di perquisizioni presso le sedi del ministero della Difesa, di Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, di Rete Ferroviaria Italiana e del Polo strategico nazionale. L’operazione, coordinata dalla Procura di Roma, vede indagate 26 persone a vario titolo per i reati di corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, turbativa d’asta e traffico di influenze illecite. L’inchiesta rappresenta uno sviluppo delle indagini precedentemente avviate su Sogei (società informatica del Mef) e si focalizza su un presunto sistema di appalti informatici pilotati attraverso la creazione di fondi neri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corruzione, perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Difesa, Terna e RFI: 26 indagati

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