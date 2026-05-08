Bruno Bartoloni il generale viterbese al vertice interregionale della Guardia di finanza | FOTO e VIDEO

Un generale di corpo d'armata, originario di Vetralla, è stato nominato al vertice interregionale della Guardia di finanza per l'Italia centro settentrionale. La nomina è avvenuta a Firenze, dove il nuovo comandante ha preso il posto del suo predecessore, attualmente al Comando interregionale dell'Italia nord orientale. La sua nomina è stata ufficializzata attraverso comunicazioni interne dell'ente.

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Bruno Bartoloni, un viterbese al vertice interregionale della Guardia di finanza. Il generale di corpo d'armata, originario di Vetralla, al Comando interregionale dell'Italia centro settentrionale a Firenze succede a Riccardo Rapanotti, ora al Comando interregionale dell'Italia nord orientale a.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Guardia di Finanza, avvicendamento al vertice della Tenenza di BormioIl Tenente Petrucci lascia, arriva il Sottotenente Aversano: il passaggio di consegne questa mattina alla caserma “Valtellina” alla presenza del... Una raccolta di contenuti Si parla di: Guardia di Finanza, Bartoloni al comando interregionale di Firenze. Il vetrallese Bruno Bartoloni al vertice interregionale della guardia di finanzaIl vetrallese Bruno Bartoloni al vertice interregionale della guardia di finanza. Firenze – Avvicendamento al comando Italia centro settentrionale - Cerimonia nella caserma Fontanelli con il comandant ... tusciaweb.eu Morto Bruno Bartoloni, vaticanista e «marrano laico», raccontò 7 pontefici. Quella volta che si portò a casa gli sci di WojtylaCITTA' DEL VATICANO - Non c’era nulla che potesse stupirlo, lui che aveva visto sette papi, stava a Castel Gandolfo mentre i vaticanisti bivaccavano con un cartoccio di porchetta in attesa della morte ... roma.corriere.it