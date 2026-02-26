Il colonnello Bartolomeo Scalabrino è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza

Nella giornata di giovedì 26 febbraio, si è svolta una cerimonia presso la caserma “Angelini” di Pescara per il cambio di comando della guardia di finanza. Il colonnello Giuseppe Lopez ha passato le funzioni al nuovo comandante, il colonnello Bartolomeo Scalabrino, che ha assunto ufficialmente l’incarico. La cerimonia ha segnato un momento importante per l’unità operativa.

Il colonnello Giuseppe Lopez ha lasciato nella giornata di giovedì 26 febbraio l’incarico di comandante provinciale al colonnello Bartolomeo Scalabrino durante una cerimonia ufficiale nella caserma “Angelini” di Pescara. L’evento è stato presieduto dal comandante regionale Abruzzo, generale B. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Luogotenente Mario Bordonaro è il nuovo comandante della Guardia di Finanza di SansepolcroArezzo, 26 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi, al termine un lungo percorso ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti, è andato in pensione il... Il comandante regionale della Guardia di Finanza in visita alle Fiamme Gialle riminesiNella giornata di martedì il comandante regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna,generale di divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita... Il colonnello Bartolomeo Scalabrino è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanzaIl colonnello Giuseppe Lopez ha lasciato nella giornata di giovedì 26 febbraio l’incarico di comandante provinciale al colonnello Bartolomeo Scalabrino durante una cerimonia ufficiale nella caserma ... ilpescara.it Guardia di Finanza: il colonnello Lopez cede il comando del provinciale di Pescara al pari grado ScalabrinoIl Colonnello Giuseppe Lopez ha lasciato oggi l’incarico di Comandante Provinciale al Colonnello Bartolomeo Scalabrino durante una cerimonia ufficiale presso […] ... ecoaltomolise.net