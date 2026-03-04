tram deragliato tutto quello che sappiamo sul disastro

Il 27 febbraio un tram si è deragliato provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 54. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, con un’ipotesi che punta a un possibile errore umano, legato a un malore o a una distrazione con il cellulare. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Prende corpo l'ipotesi dell'errore umano, causato da un malore oppure da distrazione da cellulare, nelle indagini sul deragliamento di un tram lo scorso 27 febbraio che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 54. Dai primi accertamenti, infatti, non è emerso nulla di riconducibile a un'anomalia tecnica nel funzionamento del mezzo pubblico. Lo scambio e la relativa lanterna, ovvero il segnale luminoso specifico che indica la direzione impostata delle rotaie per gli scambi, sono risultati perfettamente funzionanti. Anche il sistema di frenata di sicurezza installato sul tram, uno di quelli di ultima generazione e difficilmente con anomalie tecniche, non è mai entrato in funzione prima che il conducente perdesse il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

