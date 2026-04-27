Il Centro Tecnico BM si conquista la permanenza in Serie B battendo Casale

Il Centro Tecnico BM ha ottenuto la salvezza in Serie B grazie alla vittoria contro il Casale. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di mantenere il proprio posto nel campionato di seconda divisione. La sfida si è svolta il 27 aprile 2026 ad Arezzo, davanti a un pubblico presente allo stadio. La vittoria ha garantito ai padroni di casa di restare in categoria anche per la prossima stagione.

Arezzo, 27 aprile 2026 – . Vittoria con un filo di tristezza per l'addio del capitano Facundo Toia Centro Tecnico BM Arezzo - Junior Casale Monferrato 80-65 Parziali: 18-24; 31-11; 15-17; 16-13 Centro Tecnico BM: Pelucchini 13, Tesillo ne, Toia 19, Ghini, Corradossi 14, Zanini 10, Lemmi 14, Damasco, Francesconi, Cazzanti 5, Vagnuzzi 5. All.Fioravanti Ass.Liberto Junior: De Ros 13, Bertaina 9, Sirchia 6, Alberione 19, Galdiolo 4, Comin 2, Francione 6, Ruiu 5, Azzano 1, Leuzzi ne. All.Degiovanni Il Centro Tecnico BM centra la permanenza in Serie B senza aspettare i risultati dagli altri campi superando al Palasport Estra la Junior Casale Monferrato con il punteggio di 80-65.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Centro Tecnico BM si conquista la permanenza in Serie B battendo Casale Notizie correlate Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale MonferratoArezzo, 25 aprile 2026 – Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato. Serata no per il Centro Tecnico BM a Siena, la Virtus si impone 78-57Arezzo, 30 marzo 2026 – Serata no per il Centro Tecnico BM a Siena, la Virtus si impone 78-57 Gli amaranto incappano in una partita offensivamente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato; Centro Tecnico BM a Genova per l’ultima trasferta di stagione regolare; Colpo esterno del Centro Tecnico BM: vittoria a Genova e decimo posto in classifica; La Sba passa a Genova e si avvicina all'obiettivo salvezza. Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale MonferratoArezzo, 25 aprile 2026 – Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato. Al Palasport Estra in palio due punti per evitare i PlayOut Domenica 26 Aprile alle ore 18 il Cen ... lanazione.it Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolareArezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di punti decisivi per la classifica. Sabato 18 Aprile al ... lanazione.it Tornei Giovanili Sicilia. . Giunti alla fine della Catania Fc Academy Cup è tempo di bilanci Ai nostri microfoni Maurizio Pellegrini -Responsabile Tecnico Virtus Foligno - Centro tecnico del Catania in Umbria #torneisicilia #cataniafcacademycup - facebook.com facebook Dopo l'annuncio del @twitorino, arriva anche il comunicato del @TorinoFC_1906: il progetto di valorizzazione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo sarà redatto in collaborazione col Politecnico di Torino. «Il Torino Football C x.com