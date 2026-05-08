Grazie signora maestra all’Archivio di Stato la presentazione del libro di Maria Chiara Ferri
Giovedì 14 maggio alle 17, l’Archivio di Stato di Piacenza ospiterà la presentazione del libro di Maria Chiara Ferri intitolato “Grazie signora maestra”. L’evento si svolgerà al secondo piano di Palazzo Farnese, offrendo l’occasione di conoscere meglio questa pubblicazione. La presentazione è aperta al pubblico e fa parte di un calendario di incontri culturali che si svolgono nella struttura.
Giovedì 14 maggio ore 17 all’Archivio di Stato di Piacenza, secondo piano di Palazzo Farnese, si terrà la presentazione del libro du Marua Chiara Ferri “Grazie signora maestra”. Intervengono: Giangiacomo Schiavi (giornalista), Flavio Della Croce (educatore e medico), Sergio Anelli (disegnatore).🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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