Viaggi di sola andata all’Archivio di Stato la presentazione del libro di Daniele Lippi

Il 12 marzo alle 17.30 all’Archivio di Stato di Palazzo Farnese si terrà la presentazione del libro

Giovedì 12 marzo alle ore 17,30 all'Archivio di Stato (Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29) la presentazione del libro "Viaggi di sola andata" di Daniele Lippi in dialogo con Guglielmo Mauti. L'ispettore Lando ha perso la sua Anna, ma non si arrende. Cento chili di cocaina svaniscono sotto gli occhi delle forze dell'ordine. Un ragazzo scopre che una scelta sbagliata può costargli tutto. Una comunità di recupero cela segreti inconfessabili.

