Grassina proseguono i lavori per ridurre il rischio idraulico a Bubè

A Grassina, frazione di Bagno a Ripoli, i lavori di miglioramento idraulico nella zona di Bubè continuano senza sosta. L’intervento mira a ridurre il rischio di allagamenti e a proteggere le abitazioni e le infrastrutture locali. Le operazioni sono in corso da alcuni mesi e coinvolgono interventi di sistemazione del territorio e potenziamento delle opere di deflusso delle acque.

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Bagno a Ripoli (Firenze), 8 maggio 2026 – Proseguono i lavori per la messa in sicurezza idraulica della frazione di Bubè a Grassina. Dopo lo stombamento al Fosso delle Fonti, sono partiti gli interventi di stabilizzazione del nuovo alveo e le opere di regimazione idraulica. I fondi per i lavori. Dopo gli ultimi allagamenti avvenuti nella scorsa primavera, il Comune di Bagno a Ripoli su disposizione del sindaco Francesco Pignotti aveva avviato in somma urgenza, stanziando 150mila euro di risorse proprie, i primi interventi di stombamento del tratto più critico vicino alla scuola Masi. Un primo importante intervento per ridurre il rischio inondazione, a cui oggi è stato dato seguito con ulteriori lavori finanziati con 350mila euro in arrivo dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Ambiente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grassina, proseguono i lavori per ridurre il rischio idraulico a Bubè Notizie correlate Ciuffenna, conclusi i lavori per la riduzione del rischio idraulicoArezzo, 11 aprile 2026 – Ciuffenna, conclusi i lavori per la riduzione del rischio idraulico inaugurazione sabato 11 aprile alla presenza del... Leggi anche: Mitigazione del rischio idraulico, dal 26 febbraio lavori in via Messina