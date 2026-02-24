Mitigazione del rischio idraulico dal 26 febbraio lavori in via Messina

Il Comune ha avviato i lavori di mitigazione del rischio idraulico in via Messina, a causa di recenti allagamenti che hanno danneggiato le abitazioni. Da giovedì 26 febbraio, le operazioni si svolgeranno durante la notte per limitare i disagi. Il progetto prevede interventi di riqualificazione urbana per rafforzare le sponde e migliorare la gestione delle acque. I residenti aspettano i risultati di questa prima fase dei lavori.

Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno. Per consentire l'esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza e consentire il traffico alle automobilistico sarà istituito un senso unico alternato Giovedì 26 febbraio prenderanno avvio, in orario notturno, i lavori relativi al secondo lotto dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico mediante opere di riqualificazione urbana. Le attività interesseranno il tratto di via Messina compreso tra il civico 769 e l'innesto con via Ulisse, per una lunghezza di circa 1.100 metri. Per consentire l'esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, sarà istituito un senso unico alternato assicurando in ogni momento una corsia di marcia larga 3,50 metri per la viabilità.