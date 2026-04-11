Ciuffenna conclusi i lavori per la riduzione del rischio idraulico

A Ciuffenna sono stati completati i lavori per la riduzione del rischio idraulico e l’intervento sarà inaugurato sabato 11 aprile alla presenza del presidente Giani. L’opera riguarda interventi specifici sulla rete idrica e sulla sicurezza del territorio, con l’obiettivo di prevenire eventuali allagamenti o danni legati a problemi idraulici. La cerimonia si terrà nel pomeriggio nello stesso luogo dell’intervento.

Arezzo, 11 aprile 2026 – inaugurazione sabato 11 aprile alla presenza del presidente Giani. Si sono conclusi i lavori del secondo lotto lungo il torrente Ciuffenna, intervento strategico inserito nel programma di riduzione del rischio idraulico a tutela del capoluogo, inaugurati sabato 11 aprile alla presenza del presidente Eugenio Giani. L’opera ha interessato il tratto compreso tra la zona stadio e la rotatoria di Paperina e consente di ridurre il rischio idraulico nell’abitato anche rispetto alla cosiddetta piena duecentennale, evento meteorico preso a riferimento per la messa in sicurezza idraulica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciuffenna, conclusi i lavori per la riduzione del rischio idraulico Lavori sul torrente Ciuffenna. Opera per il rischio idraulico. A marzo la fine del secondo lottoSi concluderà entro la fine di marzo il secondo lotto dei lavori per la mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Ciuffenna, un intervento... Rischio idraulico: interventi di messa in sicurezza sul CiuffennaÈ in fase di conclusione il secondo lotto dei lavori lungo il torrente Ciuffenna, intervento strategico inserito nel programma di riduzione del...