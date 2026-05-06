Grant-Pigato oggi in tv WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si tiene il match tra due tenniste italiane agli Internazionali d’Italia 2026, parte del torneo WTA di Roma. Si tratta di un derby che coinvolge due giocatrici in buona forma e che, per motivi di strategia, avrebbero preferito non incontrarsi in questa fase del torneo. Il programma prevede l’orario di inizio e la possibilità di seguire l’evento anche in streaming.

Derby italiano agli Internazionali d’Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l’una che l’altra avrebbero evitato a causa del momento positivo. Lisa Pigato e Tyra Grant, infatti, vengono da momenti decisamente buoni nella parte recente delle rispettive carriere. LA DIRETTA LIVE DI GRANT-PIGATO (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI URGESI-GOLUBIC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-TOMLJANOVIC (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-KRAUS DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX NON PRIMA DELLE 20.30 Proprio...🔗 Leggi su Oasport.it

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