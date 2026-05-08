Grandi ospiti alla ‘Carrozzabile’ E dalle scuole oltre 700 elaborati
Mercoledì 13 si svolgerà la decima edizione della manifestazione ‘La Carrozzabile’, che si terrà in piazza Menconi alle ore 9. L’evento è organizzato con il supporto dello sponsor ‘Ortopedia Michelotti’ e prevede l’utilizzo di sedie a rotelle per consentire agli studenti di affrontare ostacoli come scalini e buche. Oltre 700 elaborati sono stati inviati dalle scuole in preparazione alla giornata.
Torna la Carrozzabile, decima edizione. Appuntamento mercoledì 13 alle 9 in piazza Menconi, dove, grazie allo sponsor ‘Ortopedia Michelotti’, gli studenti potranno utilizzare sedie a rotelle per sperimentare in prima persona le barriere architettoniche: scalini, buche, ostacoli. Ospiti della manifestazione il cantante diversamente abile Simone Bianchi, detto Simi conosciuto a Sanremo e Rivers, molto apprezzato dai giovani, Gana Dj, che fornirà l’animazione musicale a titolo gratuito, due giocatori della Carrarese, Parlanti e Di Stefano, e Tommaso Fanucci, autore dell’autobiografia “Scomodo-Il mio percorso a ostacoli“. L’ideatore della manifestazione Nicola Codega è soddisfatto dei risultati ottenuti dal concorso per le scuole del territorio abbinato alla manifestazione, quest’anno sul tema “La violenza sui più fragili“.🔗 Leggi su Lanazione.it
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