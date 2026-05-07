Concorso della Bontà 600 elaborati dalle scuole italiane per la 50esima edizione

La 50esima edizione del Concorso Nazionale della Bontà si avvicina alla conclusione, con circa 600 elaborati arrivati da 50 scuole di tutta Italia. L’iniziativa, promossa dall’Arciconfraternita di Sant’Antonio, ha coinvolto istituti provenienti da diverse regioni del paese. I lavori inviati riflettono la partecipazione di studenti di varie età e provenienze, confermando la diffusione di questa manifestazione nel panorama scolastico nazionale. La cerimonia finale si terrà nelle prossime settimane.

Circa 600 elaborati, 50 istituti scolastici coinvolti e scuole provenienti da tutta Italia. La 50esima edizione del Concorso Nazionale della Bontà, promosso dall’Arciconfraternita di Sant’Antonio, si prepara alla cerimonia finale con numeri che confermano la vitalità di un’iniziativa nata mezzo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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