grande fratello vip le anticipazioni di stasera

Questa sera torna il Grande Fratello Vip con un nuovo episodio. Sono state diffuse le anticipazioni riguardanti le dinamiche e i partecipanti coinvolti. Tra le notizie, si parla di un possibile concorrente che potrebbe lasciare definitivamente la Casa. L’articolo completo sulle anticipazioni di stasera è stato pubblicato da Il Difforme.

Nuovo appuntamento questa sera con il Grande Fratello Vip: ecco tutte le anticipazioni, chi uscirà per sempre dalla Casa? Questa sera va in onda una nuova puntata delGrande Fratello Vip, la tensione si fa sentire e manca sempre meno alla finale del 19 maggio. Questa sera ci sarà un eliminato e in nomination ci sono:Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Quest’ultimo è a rischio, secondo i sondaggi. IlGrande Fratello Vipsale ogni giorno con gli ascolti e se all’inizio era partito con un misero 12% di share, adesso supera anche il 18: una sfida superata da parte di Ilary Blasi che è affiancata da due opinioniste sempre sul pezzo,Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Anticipazioni Grande Fratello Vip Scontri e Sorprese nella Puntata di Stasera

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