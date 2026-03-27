Grande Fratello Vip le anticipazioni di stasera | cosa accadrà

Questa sera va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. La puntata prevede giochi e nuove dinamiche tra i concorrenti, con momenti di confronto e sorprese. La trasmissione viene trasmessa in diretta e include interventi dei partecipanti e aggiornamenti sulla loro permanenza nella casa.

Questa sera va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip, tra giochi e dinamiche, Ilary Blasi ha preparato un'altra scoppiettante puntata E’ attualmente aperto un televoto doveFrancesca Manzini, Alessandra Mussolini, Marco Berry e Lucia Ilardosi giocano l’immunità per il prossimo che prevede un eliminato nella puntata del martedì. Ad oggi le statistiche danno l’ex politica in testa. La Casa questa sera verrà divisa in due a causa di un grande scontro, quello traRaimondo Todaro e Francesca Manzini(ormai inseparabili) eAlessandra Mussolini e Antonella Elia.Poi, nello specifico, ci sarà un altro scontro tra l’imitatrice e l’ex politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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