grande fratello vip tutte le anticipazioni di stasera

Questa sera torna il Grande Fratello Vip con un nuovo episodio. Durante la puntata sono previste una sorpresa per due concorrenti, Lucia e Alessandra Mussolini, e confronti con altri partecipanti. Le anticipazioni indicano che ci saranno momenti di tensione e novità all’interno della casa. I dettagli delle prossime ore verranno svelati nel corso della serata, con eventuali sviluppi nelle dinamiche tra i concorrenti.

Grande appuntamento questa sera con ilGrande Fratello Vipche nuovamente sfideràDalla strada al palco.Per l’occasione Ilary Blasi e gli autori hanno preparato una puntata ad hoc che farà senz’altro divertire i telespettatori. La scorsa puntata, quella del venerdì sera, ha realizzato: 1.968.000 spettatori con uno share del 17.3%contro i 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di Dalla strada al palco. Questa sera vedremo l’esito del televoto che vede protagonistiAlessandra Mussolini e Marco Berry, il meno votato farà un duello al televoto flash conPaola Caruso, che attualmente si trova nascosta nel monolocale. Questa sera a sedersi sulla temuta poltrona rossa saràAlessandra Mussolini: ognuno avrà qualcosa da dirle e si prevedono scontri infuocati.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Grande Fratello Vip tutte le anticipazioni sull’edizione 2026

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Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com

«Ma davvero serve un richiamo per Paola Caruso » È la domanda che sta facendo il giro dei social dopo quello che è successo nelle ultime ore dentro la casa del Grande Fratello Vip. Paola, infatti, ha attirato parecchia attenzione appendendo alcune foto dei facebook