Grande Fratello Vip riassunto puntata 7 aprile | Alessandra Mussolini contro Antonella Elia

Nella puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è stato accompagnato dai commenti in studio di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la trasmissione, si è verificata una schermaglia tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. La puntata è andata in onda in diretta, con le opinioniste che hanno commentato gli eventi e le discussioni tra i concorrenti.

Settima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco tutto quello che è successo, tra eliminazioni, confronti e sorprese Nuovo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio, rigorosamente in diretta, dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra aria di tradimenti, contrasti insanabili, ma anche grosse emozioni, i concorrenti stanno continuando a vivere nella casa più spiata d'Italia e quella di stasera è stata una puntata ricca, come sempre, di colpi di scena. La puntata si è aperta con il confronto-scontro tra le ormai ex amiche Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Today.it

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