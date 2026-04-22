Grande Fratello Vip 2026 anticipazioni undicesima puntata | Antonella Alessandra e Adriana unite per ‘separare’ Raimondo e Francesca

Mercoledì 22 aprile 2026 va in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. In questa puntata, Antonella, Alessandra e Adriana si sono riunite con l’obiettivo di dividere Raimondo e Francesca, protagonisti di un confronto all’interno della casa. La serata segue le dinamiche di convivenza e le interazioni tra i concorrenti, con momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Anticipazioni undicesima puntata di mercoledì 22 aprile 2026. Eccezionalmente di mercoledì, Ilary Blasi conduce l’undicesimo appuntamento del Grande Fratello Vip. Insieme a lei, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’elezione di Antonella Elia come prima finalista di Gf Vip, nella Casa scoppia il caos: Paola Caruso è andata su tutte le furie. Proprio per questo, stasera un confronto di fuoco le metterà una di fronte all’altra. Durante la preparazione di una coreografia, Francesca Manzini ha diviso in due i proprio compagni: c’è chi le riconosce un talento incontenibile, motivo per cui la difende, chi nota un suo egocentrismo senza misura, attaccandola senza mezzi termini.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni undicesima puntata: Antonella, Alessandra e Adriana unite per ‘separare’ Raimondo e Francesca Grande fratello vip 2026 | ecco il primo finalista | secondo i sondaggi | Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe e Antonella Elia: “mutismo selettivo” | Video MediasetNuovo confronto – scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2026 tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Grande Fratello Vip 2026: da Alessandra Mussolini alle veterane Antonella Elia e Adriana Volpe, ecco il castE se Selvaggia Lucarelli ritroverà delle vecchie conoscenze di Ballando con l'ex maestro Raimondo Todaro passato poi ad Amici, Alessandra Mussolini e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 17 aprile: la crisi delle regine e la prima finalista; Grande Fratello Vip 2026, nona puntata: cos'è successo il 14 aprile; Grande Fratello Vip, anticipazioni: la prima finalista e un ritiro. Caos Todaro, le ‘regine’ si sfidano. Sondaggi e cosa vedremo stasera. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di mercoledì 22 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiGrande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi torna con un nuovo televoto: nella casa l'aria di finale comincia a farsi sentire tra i concorrenti! superguidatv.it Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo staseraOggi mercoledì 22 aprile 2026 va in onda l’undicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe verso l’immunità, chi viene eliminato ... libero.it Appuntamento stasera, con il Grande Fratello Vip su Canale 5, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il pubblico sarà chiamato a decidere a chi regalare l’immunità tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso, ma an - facebook.com facebook