Venerdì 8 maggio 2026 si è tenuta la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata si è verificata un’eliminazione a sorpresa, che ha coinvolto uno dei concorrenti in gara. La diretta ha visto anche le consuete discussioni tra i partecipanti e aggiornamenti sulla classifica dei preferiti.

Anticipazioni quidicesima puntata di venerdì 8 maggio 2026. Quindicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, non si sono mai piaciute. Stasera un confronto tra accuse e risposte taglienti: chi vincerà la sfida all’ultima provocazione? Ci sarà un’ eliminazione a sorpresa: il televoto in corso – che vede protagonisti Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry – e un nuovo televoto flash permetteranno al pubblico di decidere chi stasera stessa dovrà abbandonare definitivamente il gioco.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta quindicesima puntata: eliminazione a sorpresa

Grande fratello vip 2026 | Valeria Marini è entrata nella casa | Antonella Elia non la saluta

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