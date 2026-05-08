Nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa l’8 maggio, il conduttore ha annunciato l’eliminazione di Marco Berry. La puntata è iniziata alle 21:58 con una breve anteprima e alle 22:02 è entrata in studio la conduttrice, che ha dato il via alla serata. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’eliminazione o su altre dinamiche in corso.

8 maggio – 21:58. Breve anteprima. 8 maggio – 22:02. Ilary Blasi entra in studio e dà il via alla nuova puntata. Salutate le opinioniste, si collega con la casa per testare gli uomi dei concorrenti e chiude il televoto. 8 maggio – 22:04. Antonella vs Alessandra. Le due finaliste Antonella e Alessandra sono chiamate nella ‘nuvola’, a rapporto da conduttrice e opinioniste. E’ l’occasione per rinfacciarsi le cose che l’una non sopporta dell’altra. In settimana si sono anche sfidate nel ruolo di Miranda de Il diavolo veste Parda e il pubblico via social ha votato: vince la Mussolini. 8 maggio – 22:28. Si passa al verdetto del televoto. Primi salvataggi: Adriana e Francesca.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta quindicesima puntata: fuori Marco Berry

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso è stata eliminata | nuovo televoto secondo finalista

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026, diretta quindicesima puntata: eliminazione a sorpresaAnticipazioni quidicesima puntata di venerdì 8 maggio 2026 Quindicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le...

Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 10 aprile: Marco Berry salvo, Lucia in nominationLa puntata del 10 aprile 2026 del Grande Fratello Vip si avvicina e l’attenzione del pubblico è tutta concentrata sul televoto che vede protagonisti...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo stasera.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Marco, Francesca, Lucia e Adriana? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 8 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo con la 15esima puntata: nuovi concorrenti al televoto e colpi di scena! superguidatv.it

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di venerdì 8 maggio 2026, dal Milleunacover Sanremo a Grande Fratello Vip x.com