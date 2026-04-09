Grande Fratello Vip 2026 sondaggi puntata 10 aprile | Marco Berry salvo Lucia in nomination

Nella puntata del 10 aprile 2026 del Grande Fratello Vip, il pubblico ha espresso le preferenze attraverso il televoto. Marco Berry è stato salvato e non si trova in nomination, mentre Lucia Ilardo è entrata nella lista dei concorrenti nominati. La scelta dei votanti ha determinato questa differenza, mentre altri concorrenti non sono stati coinvolti nel risultato di questa settimana.

La puntata del 10 aprile 2026 del Grande Fratello Vip si avvicina e l’attenzione del pubblico è tutta concentrata sul televoto che vede protagonisti Marco Berry e Lucia Ilardo. Dopo una settimana movimentata, segnata da nomination incrociate e tensioni crescenti nella Casa, i sondaggi online stanno già delineando un quadro interessante, con percentuali che potrebbero influenzare l’esito della serata. Il televoto di questa settimana non decreta un’eliminazione immediata, ma stabilisce chi sarà il primo candidato ufficiale alla prossima uscita, rendendo la sfida ancora più delicata. A questo punto è inevitabile chiedersi: come stanno andando i sondaggi? Chi è in vantaggio? E quali dinamiche hanno portato Berry e Lucia al televoto del 10 aprile? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 10 aprile: Marco Berry salvo, Lucia in nomination Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 7 aprile: Antonella Elia domina su tutti, Marco Berry eliminatoLa puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip 2026 si prepara a essere una delle più tese della stagione. Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 24 marzo 2026: Marco Berry eliminato, Paola Caruso super preferitaLa puntata del 24 marzo 2026 del Grande Fratello Vip si prepara a essere una delle più attese di questo inizio stagione. Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026, sesta puntata: cos'è successo il 3 aprile; GF Vip 2026, Mediaset allunga il reality show: la data della finale. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile, settima puntataVediamo nel dettaglio cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda martedì 7 aprile con le ultime news ... superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it Avete perso la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 Ecco tutto quello che è successo in questo appuntamento. - facebook.com facebook Ascolti Tv. #Montalbano contro il #GrandeFratelloVip, chi ha vinto. #Floris azzanna #Belve x.com