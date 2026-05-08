Nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi, si è conclusa la presenza di Marco Berry che è stato eliminato. Cinque concorrenti sono in nomination e sono in televoto per la finale. La conduttrice ha introdotto la serata alle 22:02, dopo una breve anteprima trasmessa alle 21:58. La puntata è partita con le consuete dinamiche di confronto tra i partecipanti e le decisioni del pubblico.

8 maggio – 21:58. Breve anteprima. 8 maggio – 22:02. Ilary Blasi entra in studio e dà il via alla nuova puntata. Salutate le opinioniste, si collega con la casa per testare gli uomori dei concorrenti e chiude il televoto. 8 maggio – 22:04. Antonella vs Alessandra. Le due finaliste Antonella e Alessandra sono chiamate nella ‘nuvola’, a rapporto da conduttrice e opinioniste. E’ l’occasione per rinfacciarsi le cose che l’una non sopporta dell’altra. In settimana si sono anche sfidate nel ruolo di Miranda de Il diavolo veste Parda e il pubblico via social ha votato: vince la Mussolini. 8 maggio – 22:28. Si passa al verdetto del televoto. Primi salvataggi: Adriana e Francesca.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta quindicesima puntata: fuori Marco Berry, in 5 al televoto per la finale

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta quindicesima puntata: fuori Marco Berry

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta tredicesima puntata: fuori Paola Caruso, in 6 al televoto per la finale

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo stasera.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 8 maggio | Video MediasetNomination e nominati dell'8 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi in finale tra Adriana, Raul, Renato, Raimondo e Lucia? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 8 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo con la 15esima puntata: nuovi concorrenti al televoto e colpi di scena! superguidatv.it

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di venerdì 8 maggio 2026, dal Milleunacover Sanremo a Grande Fratello Vip x.com