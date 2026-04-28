Grande Fratello Vip 2026 diretta tredicesima puntata | fuori Paola Caruso in 6 al televoto per la finale

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, si è assistito all’eliminazione di Paola Caruso, uscita dal reality show. Sei concorrenti sono rimasti in nomination e sono in nomination per la finalissima. La conduttrice ha introdotto la puntata, entrando in studio, salutando opinioniste e eliminati, e ha dato inizio alla trasmissione.

28 aprile – 21:55. Breve anteprima. 28 aprile – 21:57. Ilary Blasi entra in studio, saluta le opinioniste e gli eliminati e dà ufficialmente il via alla nuova puntata. Poi subito si collega con la casa. e Cesara invita i concorrenti a fare gli auguri alla conduttrice, che compie oggi 45 anni. 28 aprile – 22:01. Chiuso il televoto, Ilary si collega con la ‘nuvola’, dove si trova Valeria Marini, che dice di essersi ripresa dai problemi intestinali avuti. Poi raggiunge gli altri e si parla di questi suoi giorni nella casa. 28 aprile – 22:08. Antonella vs Valeria. Valeria sulle continue discussioni con Antonella: “Mi è dispiaciuto. Lei fa un po’ la recita”.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta tredicesima puntata: fuori Paola Caruso, in 6 al televoto per la finale Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta tredicesima puntata: fuori Paola Caruso Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca Manzini e Antonella Elia, chi è al televoto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata; Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 24 aprile: lite Marco-Alessandra; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile. Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 28 aprile del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi in finale tra Alessandra, Marco e ... superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 28 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiTorna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi su Canale 5: dall'ingresso di Valeria Marini ad un nuovo eliminato. superguidatv.it Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello Vip: chi è e come è andata la sua ultima puntata - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com