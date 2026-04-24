Grande Fratello Vip 2026 diretta dodicesima puntata | in 4 al televoto per la prossima eliminazione

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, in programma il 24 aprile alle 22:00, i concorrenti al televoto per l’eliminazione sono quattro. La conduttrice, durante la diretta, si è presentata in passerella e ha mostrato una busta d’oro, che dovrebbe essere utilizzata durante la serata. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti di suspense.

24 aprile – 22:00. Breve anteprima con Ilary Blasi in passerella, pronta a far recapitare in casa una busta d’oro. 24 aprile – 22:04. Ilary nella casa. La conduttrice dà il via alla puntata. e nella casa scatta il ‘freeze’. Ilary entra e dà ai concorrenti due notizie: la prima è che questa sera la metà di loro finirà al televoto e la seconda è contenuta nella busta, che consegna alla finalista Antonella. 24 aprile – 22:10. La Blasi arriva in studio, saluta le opinioniste, gli eliminati e “ciao nonna, t’ho visto”. Poi vorrebbe fare il punto della situazione “ma non c’è il gobbo”. 24 aprile – 22:12. Ilary si collega velocemente con il monolocale, dove da mercoledì sera vive – all’insaputa degli altri – Paola.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta dodicesima puntata: in 4 al televoto per la prossima eliminazione Grande fratello vip 2026 | ultimo televoto aperto | ecco chi rischia l'eliminazione Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta settima puntata: fuori Ibiza, Lucia e Marco al televoto per il primo candidato alla prossima eliminazione Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta terza puntata: fuori Dario Cassini, in 4 al televoto (senza eliminazione) Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata: cos'è successo il 22 aprile. Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 24 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 24 aprile del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Alessandra, Marco, Paola e Lucia? superguidatv.it GRANDE FRATELLO VIP 2026, DIRETTA 24 APRILE | Diretta: scintille tra Marco Berry e Alessandra Mussolini!Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip 2026 con la vendetta di Paola Caruso, l'ingresso di Ilary Blasi nella casa e la sorpresa per Lucia. ilsussidiario.net Grande Fratello. . ABRACADRABRAAA #GFVIP - facebook.com facebook