Grande Fratello Vip 2026 diretta tredicesima puntata | è tempo di nuova eliminazione

Da davidemaggio.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile 2026 si è tenuta la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta sono stati annunciati i nominati della settimana e si è svolta una nuova eliminazione dal reality show. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i partecipanti e alcune sorprese durante il corso della serata.

Anticipazioni tredicesima puntata di martedì 28 aprile 2026. Tredicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. È arrivato il ciclone ‘stellare’: l’ingresso di  Valeria Marini  ha fatto saltare tutti gli equilibri nella casa. Dopo giorni di scintille e accuse, stasera il  faccia a faccia  decisivo con la sua storica nemica  Antonella Elia. Il ‘mistero’ di  Francesca Manzini  infiamma gli animi: alcune dichiarazioni sul suo essere o meno single e su un possibile uomo misterioso a cui pensa continuamente, fanno sospettare tutti della sua sincerità. Per  Alessandra Mussolini  non ci sono dubbi: Francesca non fa che mentire per attirare l’attenzione.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Grande Fratello Vip 2026: cast bomba e retroscena segreti sulla nuova edizione

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