Grande Fratello Vip 2026 diretta tredicesima puntata | è tempo di nuova eliminazione

Martedì 28 aprile 2026 si è tenuta la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta sono stati annunciati i nominati della settimana e si è svolta una nuova eliminazione dal reality show. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i partecipanti e alcune sorprese durante il corso della serata.

Anticipazioni tredicesima puntata di martedì 28 aprile 2026. Tredicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. È arrivato il ciclone ‘stellare’: l’ingresso di Valeria Marini ha fatto saltare tutti gli equilibri nella casa. Dopo giorni di scintille e accuse, stasera il faccia a faccia decisivo con la sua storica nemica Antonella Elia. Il ‘mistero’ di Francesca Manzini infiamma gli animi: alcune dichiarazioni sul suo essere o meno single e su un possibile uomo misterioso a cui pensa continuamente, fanno sospettare tutti della sua sincerità. Per Alessandra Mussolini non ci sono dubbi: Francesca non fa che mentire per attirare l’attenzione.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta tredicesima puntata: è tempo di nuova eliminazione Grande Fratello Vip 2026: cast bomba e retroscena segreti sulla nuova edizione Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, diretta dodicesima puntata: in 4 al televoto per la prossima eliminazione24 aprile – 22:00 Breve anteprima con Ilary Blasi in passerella, pronta a far recapitare in casa una busta d’oro. Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta terza puntata: fuori Dario Cassini, in 4 al televoto (senza eliminazione) Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 28 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiTorna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi su Canale 5: dall'ingresso di Valeria Marini ad un nuovo eliminato. superguidatv.it Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvoIl Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolin ... dilei.it Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com