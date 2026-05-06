Lord Lamont | Europa e Gran Bretagna devono cooperare di più su difesa e politica estera Ma la Brexit resti un pilastro

Durante un intervento recente, un esponente politico ha affermato che Europa e Gran Bretagna devono intensificare la collaborazione su questioni di difesa e politica estera. Tuttavia, ha sottolineato che la Brexit deve rimanere un punto fermo nelle relazioni tra i due territori. La richiesta di maggiore cooperazione arriva mentre si discute delle modalità di rafforzare i legami senza compromettere le decisioni prese in passato.

«Serve più cooperazione tra UE e UK, però non bisogna fare passi indietro sulla Brexit». È questa la visione di Lord Norman Lamont, tra i più autorevoli esponenti del conservatorismo britannico, Cancelliere dello Scacchiere dal 1990 al 1993, figura chiave della politica fiscale ed economica thatcheriana e tra i prefiguratori della Brexit. Lord Lamont, a dieci anni dal referendum sull'uscita britannica dall'Ue, qual è il suo giudizio sulla Brexit? «L'opinione pubblica, in teoria, si è spostata contro la Brexit, ma ciò riguarda soprattutto i sondaggi. Se ci fosse un referendum per rientrare nell'Ue, credo infatti sarebbe difficile convincere i britannici ad un ritorno europeo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lord Lamont: “Europa e Gran Bretagna devono cooperare di più su difesa e politica estera. Ma la Brexit resti un pilastro” Notizie correlate Secondo referendum sulla Brexit nelle prossime elezioni in Gran BretagnaLondra, 16 febbraio 2026 – Il leader laburista Keir Starmer ha lanciato una proposta che scuote il panorama politico britannico: un nuovo referendum... La Gran Bretagna si “riavvicina” alla Ue dopo la Brexit: tornerà nell’Erasmus+ e parteciperà al mercato interno dell’energia europeaBruxelles, 30 marzo 2026 – Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera alla Commissione per avviare negoziati con il Regno Unito su due...