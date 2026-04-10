In Gran Bretagna, le future carte d’identità digitali non conterranno più l’indicazione del sesso degli utenti. La decisione, annunciata di recente, rappresenta una modifica rispetto alle precedenti versioni del documento. Keir Starmer, leader del partito di governo, ha firmato questa nuova linea, che elimina il dato relativo al genere nelle tessere di identità digitali. La misura riguarda esclusivamente i documenti elettronici e non si applica alle versioni cartacee.

Le nuove carte d’identità digitali in Gran Bretagna non indicheranno il sesso degli individui: è l’ennesima deriva woke di cui Keir Starmer si rende protagonista. Per giustificare l’iniziativa, il governo laburista ha sostenuto che i dettagli di genere «non sono necessari» per comprovare l’identità, poiché le carte si baseranno «sull’autenticazione biometrica». A deridere la sinistra per la censura del sesso sui documenti ci ha pensato Claire Coutinho, parlamentare conservatrice: «Dopo aver faticato a lungo per definire cosa sia una donna, i laburisti hanno deciso che è più semplice abolire il concetto». Poi ha aggiunto: «Nonostante le lacune dei programmi governativi sull’identità digitale, non possono esserci scuse per non registrare con precisione il sesso biologico di una persona». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gran Bretagna, il nuovo delirio woke di Starmer: la carta d’identità digitale non riporterà il sesso della persona

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