Graduatorie ATA 24 mesi 2026 cambio provincia non consentito

Da orizzontescuola.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro il 21 aprile, gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi per l’aggiornamento e l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2026. È importante sapere che, una volta inseriti, il cambio di provincia non è consentito. Questa disposizione riguarda tutti i candidati che intendono partecipare o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie. Le procedure e i requisiti variano a seconda delle indicazioni regionali.

Per l’aggiornamento e l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2026, gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi entro il 21 aprile. La presentazione delle domande è prevista esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Istanze Online, nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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