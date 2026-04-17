Graduatorie ATA 24 mesi 2026 cambio provincia non consentito

Entro il 21 aprile, gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi per l’aggiornamento e l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2026. È importante sapere che, una volta inseriti, il cambio di provincia non è consentito. Questa disposizione riguarda tutti i candidati che intendono partecipare o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie. Le procedure e i requisiti variano a seconda delle indicazioni regionali.

Per l’aggiornamento e l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2026, gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi entro il 21 aprile. La presentazione delle domande è prevista esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Istanze Online, nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi attesi in primavera. I requisiti richiestiÈ atteso per la primavera 2026 l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l’assegnazione delle supplenze annuali,... Leggi anche: Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: in arrivo la nota. Il 14 aprile riunione Ministero-Sindacati Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aperte dal 28 aprile al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie per titoli del personale ATA (24 mesi); ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: in arrivo la nota. Il 14 aprile riunione Ministero-Sindacati; Graduatorie ATA 24 mesi, verso l’aggiornamento 2026: nodi aperti su servizi e certificazione digitale. Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprileIl Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi per il 2026/2027. I bandi dovranno essere pubblicati entro il 21 aprile; domande on ... orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi, ecco il nuovo calendarioIn sintesi, il calendario è già definito: entro il 21 aprile la pubblicazione dei bandi, dal 28 aprile al 19 maggio l’apertura delle domande online. Un passaggio importante per chi intende partecipare ... catania.liveuniversity.it Pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito che dà ufficialmente il via ai concorsi per soli titoli destinati al personale ATA. Il provvedimento è stato inviato agli Uffici Scolastici Regionali per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provi - facebook.com facebook Le domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 19 maggio. Prima di questa fase, gli Uffici Scolastici Regionali pubbli… x.com