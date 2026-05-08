Un gruppo di tifosi della Gradinate Est di Manfredonia ha deciso di interrompere le proprie attività per un momento di ringraziamento collettivo. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di fermarsi e riconoscere il supporto ricevuto. La comunicazione si conclude con un invito a proseguire uniti, mantenendo la stessa coesione di sempre.

Al termine di questa stagione calcistica, sentiamo il dovere di fermarci un istante e dire grazie.Un grazie ai componenti della tifoseria organizzata ed a tutte le persone che sono state vicine alla Gradinata Est. Al nostro diffidato che non ha mai mollato, stringendo i denti nei momenti difficili e continuando a crederci sempre.A chi c'era e a chi è tornato.A chi ha macinato chilometri.A chi ha sempre supportato le nostre battaglie e sostenuto la petizione nazionale.Ai nostri fratelli scomparsi che ci guidano da lassù. Abbiamo condiviso un percorso vero, fatto di presenza, sacrifici ed appartenenza. Ognuno ha dato il proprio contributo ed ha avuto un ruolo importante nella crescita del nostro movimento.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gradinata Est Manfredonia: “Sentiamo il dovere di fermarci un istante e dire grazie”

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