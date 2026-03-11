Manfredonia-Paganese l’appello della Est | Tutti in Gradinata!

L’associazione Est ha lanciato un appello ai tifosi del Manfredonia affinché si raccolgano tutti nella gradinata dello stadio per la partita contro la Paganese. L’invito è rivolto ai sostenitori biancoazzurri, con l’intento di riempire la tifoseria di entusiasmo e sostegno durante l’incontro. La settimana trascorre tra impegni quotidiani e la preparazione alla partita.

"Noi ci crediamo veramente, dai Manfredonia devi vincere, noi siamo qui solo per te, dai forza biancoazzurri alè!" Ma la domenica un solo boato mette tutto a tacere: quello del Miramare. Uno stadio che trasforma novanta minuti di gioco in ricordi indelebili, semplicemente perché vissuti insieme. Gli ultras della Gradinata Est chiamano a raccolta tutto il popolo sipontino, con sciarpe e bandiere, per la gara casalinga contro la Paganese in programma domenica 15 marzo alle ore 15.30. Il cuore del tifo biancoazzurro deve battere forte sui gradoni e dietro le pezze. Deve spingere il pallone in porta come un vero dodicesimo uomo in campo. Con orgoglio e senso di appartenenza, alziamo la voce.