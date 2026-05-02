Gradinata Est Manfredonia | Firma la petizione per un calcio giusto e popolare
Oggi, dalle 17:00 alle 21:00, la Gradinata Est di Manfredonia sarà in Piazza del Popolo con un gazebo per continuare la raccolta firme di una petizione nazionale. La richiesta riguarda un calcio più giusto e accessibile, e il gruppo invita i cittadini a partecipare firmando l’istanza. La petizione mira a sensibilizzare sull’argomento e a coinvolgere il pubblico in questa iniziativa.
FIRMA PER UN CALCIO GIUSTO E POPOLARE! Oggi, dalle 17:00 alle 21:00, saremo in Piazza del Popolo con il nostro gazebo per proseguire la raccolta firme relativa alla petizione nazionale.Un’iniziativa concreta per dare voce a chi vive il calcio con passione ed identità,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie correlate
Leggi anche: Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare»
Leggi anche: Caro prezzi, la Curva Sud aderisce alla petizione “Per un calcio giusto e popolare”