Governo Meloni attesa per l'incontro con Rubio venerdì Caso Minetti arrivate in procura le prime risposte dall'Interpol | news in diretta

Venerdì si terrà un incontro tra il governo e un rappresentante istituzionale straniero. Nel frattempo, a Milano, la procura generale ha ottenuto le prime risposte dall'Interpol riguardo a una richiesta di approfondimento su un procedimento di adozione relativo a un'ex consigliera. Le notizie aggiornate riguardano anche il caso Minetti, con dettagli arrivati in questi ultimi giorni.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il caso Minetti. La procura generale di Milano ha ricevuto le prime risposte dall'Interpol sulla richiesta di approfondimento in merito al procedimento di adozione dell'ex consigliera. Procede in parallelo l'indagine interna all'Inau in Uruguay. Attesa per l'incontro tra Meloni e Rubio venerdì prossimo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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