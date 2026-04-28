Il Milan si prepara a riaccogliere un giocatore importante già dalla prossima estate, a meno di eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. La decisione sembra ormai definitiva, e la società ha comunicato che il ritorno avverrà senza ulteriori rinvii. La trattativa, che si era aperta nelle settimane scorse, sembra aver trovato una conclusione positiva per entrambe le parti.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il Milan si appresta a riabbracciarlo la prossima estate. La gara contro la Juventus non ha regalato tantissime emozioni, ma il pari ottenuto alla fine consente al Milan di avvicinarsi a grandi passi alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri sono al momento terzi in classifica, con 6 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dal Como quando mancano appena quattro giornate al termine del campionato. Bennacer (Ansa Foto) – calciomercato.it Proprio al termine del campionato, farà quasi sicuramente ritorno a Milano Ismael Bennacer che si era trasferito la scorsa estate in prestito alla Dinamo Zagabria.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, ritorno inaspettato in estate: non ci sono più dubbi

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