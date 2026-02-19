Golf Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round bene Laporta

Jarvis e Lemke condividono il primo posto al Magical Kenya Open dopo il primo giro, entrambi con 65 colpi. La loro prestazione ha sorpreso gli appassionati, che non si aspettavano questa battuta d’arresto dei favoriti. Sul campo di Vipingo Ridge, i due hanno giocato con grande precisione, mettendo in difficoltà gli avversari. Anche Laporta si distingue con un buon punteggio, mantenendo vivo l’interesse per la seconda giornata di gara. La sfida tra i migliori si fa più interessante.

I golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendosi alle spalle il primo round del Magical Kenya Open (montepremi 2.7 milioni di dollari). L'evento nato nel 1967 è organizzato in coabitazione tra Tour Europeo, Challenge Tour e Safari Circuit. Al termine del primo giro troviamo al comando la coppia composta dallo svedese Niklas Lemke e dal sudafricano Casey Jarvis. I battistrada guidano la classifica con lo score di -8 (62 colpi) e vantano una lunghezza di margine sui più immediati inseguitori. -7 e terza posizione per lo scozzese David Law ed il thailandese Kiradech Aphibarnrat.