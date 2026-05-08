In un'intervista, l'attore ha ricordato alcuni episodi della sua infanzia, tra cui un comportamento difficile durante le uscite al ristorante e il rapporto con il padre, che riceveva grandi compensi per il doppiaggio di un famoso personaggio cinematografico. Ha anche menzionato come un attore abbia contribuito all'acquisto della casa di famiglia, sottolineando il ruolo di alcuni professionisti nel suo passato.

“ Papà Ferruccio veniva pagato moltissimo per doppiare il Monnezza. Posso dire che la casa ce l’ha comprata Tomas Milian ”. E l’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante esplode in una copiosa e sincera risata. Claudio Amendola si racconta. Roma, vita, set, rigorosamente senza copione, per un’oretta di talk al Riviera International Film Festival davanti a quattro generazioni di pubblico. Infatti dalla valigia del 63enne attore romano, figlio degli storici doppiatori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, riemergono i felici ricordi di quasi cinquant’anni di carriera: dal provino per Storia d’amore e d’amicizia nel 1982 (“feci quel provino per non sentir più mia madre che mi sfiniva con la sua insistenza”) all’oceanico successo di I Cesaroni, serie appena tornata in onda dopo dodici anni su Canale 5 con la settima stagione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli voglio bene ma quando andavamo al ristorante diventava molto crudele. Mi mostrava il bicchiere di vino che aveva preso poi lo rovesciava per terra. Poi chiamava il cameriere…”: Claudio Amendola racconta Marco Risi e non solo

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La manifestazione sarà inaugurata il 16 maggio alle ore 10 dall’attore Claudio Amendola che sarà poi protagonista alle 12 del talk “Cuore e Passione” - facebook.com facebook