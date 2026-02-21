Trump svela gli Ufo | documenti top secret in arrivo shock globale

Donald Trump ha annunciato che presto rilascerà documenti governativi top secret sugli Ufo, suscitando grande interesse in tutto il mondo. Secondo quanto affermato, i file sveleranno dettagli finora nascosti su avvistamenti e incontri con oggetti volanti non identificati. La notizia ha generato aspettative e domande sulla reale natura di questi fenomeni. La pubblicazione dei documenti è prevista entro poche settimane, lasciando aperta la possibilità di nuove scoperte.

Trump promette trasparenza sugli Ufo: una svolta inattesa che riaccende il dibattito. L’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, tramite un post sul suo social network, l’imminente divulgazione di documenti governativi relativi a Ufo, fenomeni aerei non identificati (UAP) e alla possibilità di vita extraterrestre. La rivelazione, giunta il 20 febbraio 2026, ha immediatamente catturato l’attenzione globale, sollevando interrogativi e speculazioni su ciò che potrebbe emergere da questi archivi finora celati. Trump ha assicurato che le informazioni saranno rese pubbliche a breve, promettendo una completa trasparenza su queste “questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”.🔗 Leggi su Ameve.eu

