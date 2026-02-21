Trump svela gli Ufo | documenti top secret in arrivo shock globale
Donald Trump ha annunciato che presto rilascerà documenti governativi top secret sugli Ufo, suscitando grande interesse in tutto il mondo. Secondo quanto affermato, i file sveleranno dettagli finora nascosti su avvistamenti e incontri con oggetti volanti non identificati. La notizia ha generato aspettative e domande sulla reale natura di questi fenomeni. La pubblicazione dei documenti è prevista entro poche settimane, lasciando aperta la possibilità di nuove scoperte.
Trump promette trasparenza sugli Ufo: una svolta inattesa che riaccende il dibattito. L’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, tramite un post sul suo social network, l’imminente divulgazione di documenti governativi relativi a Ufo, fenomeni aerei non identificati (UAP) e alla possibilità di vita extraterrestre. La rivelazione, giunta il 20 febbraio 2026, ha immediatamente catturato l’attenzione globale, sollevando interrogativi e speculazioni su ciò che potrebbe emergere da questi archivi finora celati. Trump ha assicurato che le informazioni saranno rese pubbliche a breve, promettendo una completa trasparenza su queste “questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”.🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump svela gli Ufo: archivi top secret aperti, dopo decenniDonald Trump ha deciso di rendere pubblici gli archivi top secret sugli Ufo, causando una svolta nel mondo dell’intelligence.
Alieni e ufo, Trump chiede al Pentagono pubblicazione dei file top secret Donald Trump ha richiesto al Pentagono di rendere pubblici i file top secret sugli UFO e gli alieni, alimentando il dibattito pubblico sulla presenza extraterrestre.
Congress Hearing Live | Trump Reveals Big UFO Secret | Shocking Alien Revelation Rocks America
USA, Trump fa svelare tutti i dossier sugli UFO: verità finalmente a gallaDonald Trump ha reso noto di aver chiesto al Pentagono di pubblicare tutti i documenti sulla ricerca di vita extraterrestre e sugli Ufo sulla base dell'incredibile interesse emerso. In un post su Tr ... msn.com
