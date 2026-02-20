Trump vuole aprire gli X-files e annuncia | Divulgheremo tutte le informazioni su UFO e alieni
Donald Trump ha annunciato di voler aprire gli archivi sugli UFO, sostenendo che verranno divulgate tutte le informazioni disponibili. La decisione nasce da una richiesta crescente di trasparenza da parte di ricercatori e cittadini, che vogliono conoscere la verità su eventuali incontri con entità extraterrestri. Trump ha promesso che i documenti verranno resi pubblici, inclusi rapporti e file segreti. La mossa potrebbe cambiare il modo in cui il pubblico percepisce il fenomeno UFO, dando spazio a nuove ipotesi e discussioni.
Esistono forme di vita aliena? Potremmo scoprirlo presto. Perché il Presidente americano Donald Trump ha annunciato oggi di voler desecretare tutti i documenti in possesso del governo relativi a UFO e alieni. L’annuncio di Trump. L’annuncio è arrivato tramite il consueto post pubblicato sul social Truth, di proprietà dello stesso Trump, nel quale ha chiesto al Dipartimento della Difesa USA di declassificare e pubblicare tutti i documenti governativi relativi a vita aliena, fenomeni aerei e oggetti volanti non identificati. «Visto l’enorme interesse dimostrato – ha scritto il tycoon – darò istruzioni al Segretario alla Difesa e ad altri Dipartimenti e Agenzie competenti affinché avviino il processo di identificazione e divulgazione dei documenti governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre».🔗 Leggi su Panorama.it
UFO: Trump Potrebbe Fare un Annuncio Storico
