parigi bank of america e gli agenti usa e getta

Sabato mattina, la polizia francese ha arrestato un uomo davanti alla sede di una grande banca nel centro di Parigi. L’individuo stava tentando di far esplodere un ordigno artigianale, ma è stato fermato prima che potesse compiere l’azione. L’operazione si è svolta nella zona del 8° arrondissement, una delle aree più centrali della città.

Sabato scorso, all’alba, la polizia francese ha fermato un uomo mentre cercava di far esplodere un ordigno artigianale davanti alla sede parigina della Bank of America, nel centralissimo 8° arrondissement. L’uomo era in possesso di un contenitore da 5 litri di liquido infiammabile e di un sistema di accensione con 650 grammi di polvere esplosiva. Un secondo individuo, presente sul posto, è fuggito. La Procura antiterrorismo ha aperto un’indagine per «tentato danneggiamento pericoloso a fini terroristici» e «fabbricazione e possesso di dispositivi esplosivi con finalità terroristiche». L’uomo è stato descritto come un criminale comune. Domenica sono state arrestate altre due persone, ma non è chiaro se in qualità di complici o mandati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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