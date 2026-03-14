In altre parole su La7 gli ospiti del 14 marzo da Alessandro Gassmann a Elly Schlein

Il 14 marzo su La7, durante la trasmissione di Massimo Gramellini, saranno presenti vari ospiti tra cui Antonio Padellaro e Alessandro Sallusti. Tra gli altri partecipanti ci saranno anche Alessandro Gassmann ed Elly Schlein. La puntata vedrà inoltre la partecipazione di altri ospiti non ancora annunciati. La trasmissione si svolgerà in diretta e sarà trasmessa in prima serata.

Nuova puntata di In altre parole questa sera, sabato 14 marzo 2026, su La7 dopo gli ottimi ascolti della settimana scorsa, quando il programma ha conquistato 1.293.000 spettatori con il 7.1% di share nella prima parte e 762.000 spettatori con il 5.1% di share nella seconda parte in una serata dominata da Sanremo Top su Rai 1 e C'è Posta per Te su Canale 5. Anche stasera Massimo Gramellini condurrà il pubblico tra i diversi temi della settimana, tra politica internazionale e italiana, attualità e temi legati al mondo della letteratura e dello spettacolo. Ecco cosa succederà stasera, alle 20.30 su La7 e in streaming su La7.it. Nella... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In altre parole su La7, gli ospiti del 14 marzo da Alessandro Gassmann a Elly Schlein Articoli correlati In altre parole su La7, gli ospiti del 14 febbraio da Corrado Augias a Valeria GolinoStasera, sabato 14 febbraio, si rinnova l'appuntamento su La7 con la sesta puntata del 2026 di In altre parole, il format ideato e condotto da... In altre parole su La7, gli ospiti del 7 marzo: Luca Argentero, Gad LernerNuova puntata di In altre parole questa sera, sabato 7 marzo 2026, su La7 dopo la pausa per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo. Aggiornamenti e notizie su Alessandro Gassmann Temi più discussi: In altre parole - Sabato alle 20.30; È andato male, ma solo per il pubblico, Alessandro Gassmann commenta il Sanremo del figlio Leo; Alessandro Gassmann: Leo a Sanremo è andato male ma solo per il pubblico. L'età avanza, penso spesso di fermarmi; Su Rai1 debutta la fiction Guerrieri con Alessandro Gassman. Nel cast c’è Ivana Lotito. Un professore 4 si farà: le parole di Alessandro GassmannIl professor Dante Balestra è pronto a tornare in cattedra. Dopo il finale della terza stagione, che ha tenuto incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo fino a dicembre 2025, il futuro ... tag24.it Guerrieri: Alessandro Gassmann protagonista nella serie tv Rai tratta dai romanzi di Carofiglio, ma è una storia vera?Arriva su Rai 1 Guerrieri – La regola dell’equilibrio: Alessandro Gassmann interpreta l’avvocato inquieto di Gianrico Carofiglio. greenme.it Su Rai 1 Alessandro Gassmann debutta nella serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, Guerrieri - La regola dell'equilibrio: le anticipazioni - facebook.com facebook " #Guerrieri - La regola dell'equilibrio" con Alessandro Gassmann debutta su Rai 1 con una media del 22,7% di share e 3 milioni 878 mila spettatori. #AscoltiTv x.com